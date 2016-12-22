Число жертв взрыва в дагестанской спортшколе увеличилось до трех

Умер еще один подросток, пострадавший при взрыве в спортзале школы в Дагестане, сообщили РБК в пресс-службе республиканского минздрава.

«Один скончался в Нижнем Новгороде, а двое — в Махачкале», — заявили в министерстве. Еще двое подростков находятся в Нижегородском ожоговом центре. «Их состояние врачи оценивают как стабильное. У них ожоги тела более 40%», — добавили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что два подростка, пострадавших при взрыве, скончались в больнице. По словам врачей, ожоги покрывали более 90% тел погибших.



Взрыв в спортивной школе в селе Эбдалая произошел 2 октября, пострадали пятеро подростков. Трое из них были доставлены в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Двое оказались нетранспортабельны.

По данным республиканского главка МЧС, взорвалась газовоздушная смесь неизвестного происхождения. В СК сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа из трубы, проходящей впритык к зданию спортзала. Через трещины в стенах газ попадал внутрь помещения и накапливался, а после включения электроприбора произошли хлопок и возгорание.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).