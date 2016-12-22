Следователи назвали причину взрыва в спортзале школы Дагестана

Причиной взрыва в школе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, при котором пострадали пять подростков, стала утечка газа. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что утечка была выявлена на трубе, проходящей впритык к зданию спортзала. Через трещины в стенах газ попадал внутрь помещения и накапливался, а после включения электроприборов произошли хлопок и возгорание.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как рассказал ТАСС глава Левашинского района республики Шамиль Дабишев, муниципальная детско-юношеская спортивная школа, где произошел взрыв, закрыта до выяснения причин произошедшего. Он добавил, что ранее в школе нарушений найдено не было. Дабишев добавил, что в ближайшее время все школы района проверят на соблюдение пожарных норм.

В пресс-службе Минздрава России агентству сообщили, что двоих пострадавших подростков спецбортом доставят во Всероссийский детский ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Еще трое находятся в состоянии, которое не позволяет их транспортировать. ​

Информация о взрыве в спортивном зале сельской школы поступила на пульт дежурного 2 октября в 20:36 по местному времени (совпадает с московским). По данным МЧС, пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они были доставлены в ожоговый центр Махачкалы. У них диагностированы ожоги до 90% тела.