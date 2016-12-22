Двое пострадавших при взрыве в спортшколе Дагестана скончались в больнице

Два подростка, пострадавших при взрыве в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, скончались в больнице. Об этом ТАСС сообщил заведующий ожоговым отделением республиканской клинической больницы Магомед Ахмедов.
По его словам, ожоги покрывали более 90% тел погибших подростков, половина из них были глубокими. «Мы принимали все необходимые усилия, чтобы стабилизировать состояние пациентов, но, к сожалению, состояние их было крайне тяжелое», — сказал Ахмедов.
Взрыв прогремел в спортзале в Эбдалая 3 октября, пострадали пять подростков. По данным республиканского главка МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси неизвестного происхождения.
Позднее в СК заявили, что причиной взрыва стала утечка газа из трубы, проходящей впритык к зданию спортзала. Через трещины в стенах газ попадал внутрь помещения и накапливался, а после включения электроприбора произошли хлопок и возгорание.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).