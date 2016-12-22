В СНГ объявлены в розыск за терроризм 9 тыс. человек

В странах СНГ объявлены в розыск за участие в террористических организациях более 9 тыс. человек, среди которых 5 тыс. наемников. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, передает ТАСС.

По его словам, под наемниками в данном случае понимаются люди, которые принимали участие в боевых действиях в странах третьего мира на стороне незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций. Новиков рассказал, что АТЦ собирает и обменивается данными о том, где могут находиться объявленные в розыск подозреваемые.

Новиков рассказал, что с 2015 года при помощи Антитеррористического центра СНГ были задержаны 83 человека, подозреваемых в террористической деятельности. Всего с 2015 года разведки государств — членов СНГ выявила 207 человек, которые причастны к финансированию терроризма.

Также Новиков рассказал, что на границах СНГ идут процессы формирования нового плацдарма запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передает «Интерфакс». Он уточнил, что это происходит на территории Афганистана. Глава АТЦ заметил, что страны содружества должны был готовы противостоять этой угрозе.

25 сентября руководитель Антитеррористического центра СНГ рассказал, что ИГ хочет развернуть опорный пункт в странах Центральной Азии и активизировать «спящие ячейки», которые действуют на территории региона. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков добавил, что боевики ИГ пытаются также проникнуть с севера Афганистана в Центрально-Азиатский регион. По его словам, террористы хотят дестабилизировать обстановку в регионе.