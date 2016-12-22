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В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ
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В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ
Общество, 08:18
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В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ

В Норильске сотрудники Федеральной службы безопасности, полиции и Росгвардии задержали подозреваемых в организации террористической ячейки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю.

По данным спецслужбы, задержанные вербовали жителей Красноярского края и склоняли их поехать «в зону боевых действий», чтобы сражаться на стороне боевиков. Также задержанные публично призывали к осуществлению терактов.

Задержанные были приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

В ходе обысков у них изъяли устройства связи, экстремистскую литературу, а также банковские карты, с помощью которых они финансировали террористов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

1 августа спецслужба сообщила о задержании еще девяти вербовщиков группировки в Калининградской области. По данным ФСБ, задержанные распространяли запрещенную литературу и склоняли жителей региона к терроризму.

Теги: УФСБ , Красноярский край , террористы
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