Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

Десять человек пострадали в результате аварии с автобусом в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минздрава региона.

«Привезли в Хангаласскую районную больницу 10 человек. На данный момент проводится обследование, предварительно тяжелых нет», — сказал собеседник агентства.

Автобус следовал по маршруту Покровск-Булгунняхтах. Агентство отмечает, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал гололед.

Как сообщает SakhaLife со ссылкой на региональное управление ГИБДД, водитель автобуса превысил скорость движения. По данным портала, в транспорте находилось около 25 человек, девять из которых обратились за медицинской помощью. Автобус вылетел с трассы и опрокинулся.

5 октября рейсовый автобус столкнулся с маршрутным такси в Тверской области. В результате погибли 13 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.