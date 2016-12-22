Более 10 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью

Жертвами столкновения автобуса и маршрутного такси в Тверской области стали, по предварительным данным, 13 человек. Число пострадавших уточняется, информация об обстоятельствах ДТП пока не поступала

Фото: news69 / VK

В результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово», — рассказал собеседник агентства.

Видео: tverigradnews / VK

По данным сайта Tverigrad.ru, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. НТВ сообщает, что погибли 11 человек, отмечая, что, по другой информации, погибли 13 человек.

Сайт управления МВД по Тверской области сообщает о столкновении двух автобусов на автодороге Тверь — Ржев без указания количества погибших и пострадавших. «По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов — «ЛиАЗ» и «Форд». Имеются пострадавшие. Их количество, а также причины и обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Региональное управление МЧС сообщает, что информация об автокатастрофе поступила на пульт дежурного в 07:48. В официальном сообщении количество погибших и пострадавших не названо. Ведомство опубликовало телефон горячей линии, «обратившись по которому можно получить необходимую информацию, а также помощь психологов», — (4822) 39-09-82.