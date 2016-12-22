Более 10 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью

В результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово», — рассказал собеседник агентства.
По данным сайта Tverigrad.ru, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. НТВ сообщает, что погибли 11 человек, отмечая, что, по другой информации, погибли 13 человек.
Сайт управления МВД по Тверской области сообщает о столкновении двух автобусов на автодороге Тверь — Ржев без указания количества погибших и пострадавших. «По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов — «ЛиАЗ» и «Форд». Имеются пострадавшие. Их количество, а также причины и обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.
Региональное управление МЧС сообщает, что информация об автокатастрофе поступила на пульт дежурного в 07:48. В официальном сообщении количество погибших и пострадавших не названо. Ведомство опубликовало телефон горячей линии, «обратившись по которому можно получить необходимую информацию, а также помощь психологов», — (4822) 39-09-82.