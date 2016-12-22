СМИ узнали о закрытии США военной базы на Кипре

Госдепартамент США закрыл базу Военно-воздушных сил (ВВС) на Кипре, на которую потратил около $70 млн. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) Госдепа.

OIG определил, что базу в 2013 году создали без одобрения Совета управления авиацией (AGB) Госдепа. При этом отсутствовала документация с момента создания базы. Согласно докладу, базу закрыли в 2017 году. На ней размещалось пять вертолетов и около 40 контрактников.

Патрик Кеннеди, который был старшим должностным лицом Госдепа и принимал решение об открытии базы, заявил ABC News, что ее целью было содействие в возможных эвакуациях. В докладе упоминалось, что однажды база помогла военной эвакуации на Синае.

«Это было рациональным решением. Это похоже на вопрос о покупке страхового полиса. Если вы покупаете страховку и никогда ее не используете, вы допустили ошибку?», — сказал Кеннеди.

В сентябре президент США Дональд Трамп рассказал, что в Соединенных Штатах обсуждают вопрос создания на территории Польши американской военной базы. Трамп отметил, что США рассматривают его «очень серьезно». Он добавил, что Польша готова на значительные преференции для Соединенных Штатов, чтобы добиться размещения американского контингента на своей территории.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон ведет переговоры по расширению присутствия американских военных в Греции, в том числе создания новых морских и авиационных баз. По данным издания, страны обеспокоены партнером по НАТО — Турцией.