WSJ узнала об интересе Пентагона к размещению новых военных баз в Греции

На фоне напряженности в отношениях с Турцией Пентагон рассматривает возможность использования новых военных баз в Греции

Истребители США над территорией Греции (Фото: Hellenic Air Force / AP)

Пентагон ведет переговоры по поводу расширения присутствия американских военных в Греции, включая создание новых морских и авиационных баз. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в пользу привлекательности Греции для Пентагона говорят как политические, так и географические факторы. Отношения США и Греции находятся на «высоком» уровне, в то же время Вашингтон и Афины обеспокоены их партнером по НАТО — Турцией. Греция имеет «идеальный климат» для учебных полетов в течение всего года и в этой стране уже есть базы НАТО, отмечает WSJ.

Еще одним важным фактором источники издания называют открытость греческого правительства и оппозиции к переговорам.

Источники отметили, что переговоры, которые ведет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, являются предварительными и не означают размещения дополнительных войск в ближайшем времени.

В случае расширения присутствия в Греции от эксплуатации авиабазы Инджирлик США отказываться не намерены. «Наши двусторонние отношения с Грецией никоим образом не должны развиваться в ущерб Турции», — заметил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

​Сейчас США используют морскую базу на Крите, которая расположена в заливе Суда. Это единственный порт в регионе, который может принимать авианосцы. В мае туда заходил авианосец USS Harry S. Truman. База находится на пределе эксплуатационных возможностей, отмечают источники издания. США уже расширяют использование базы ВВС в Ларисе, весной там были размещены разведывательные БПЛА MQ-9 Reaper, которые не оснащены вооружением.

Отношения США и Турции обострились после неудачной попытки переворота и решения Турции закупить российские системы С-400.