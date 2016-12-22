В Дагестане при взрыве в спортзале школы пострадали пятеро подростков

В селе Эбдалая Левашинского района Дагестана произошел взрыв в спортивном зале школы, в результате чего пострадали не менее пяти подростков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного вечером 2 октября в 20.36 по местному времени.

«По прибытию на место вызова было установлено, что возгорания нет, предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

При взрыве, по данным МЧС, пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они были доставлены в ожоговый центр Махачкалы.​

В пресс-службе СУ СК России по Дагестану сообщили, что взрыв произошел в тренерской комнате. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку.

Представитель регионального Министерства здравоохранения сообщил «РИА Новости», что у подростков, пострадавших в результате взрыва, диагностированы ожоги до 90% тела.