«Яндекс» заморозил сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка», с помощью которого водители могли найти того, кого нужно подвезти, а пассажиры — машину, которая едет в нужную им сторону. Об этом сообщил РБК представитель компании.

«В начале года мы запустили экспериментальный сервис «Яндекс.Попутка» в некоторых регионах. Сейчас он приостановлен, поскольку не встретил достаточного отклика у пользователей. Мы думаем над его переформатированием и, возможно, вернемся к этому сервис​у позднее», — сказал собеседник РБК.

Сервиса был запущен в январе в Ростовской области и Красноярском крае. В «Яндексе» отмечали, что сервис не является коммерческим, водитель и пассажир могут договориться об изменении рекомендуемой суммы оплаты проезда.

В августе Mail.Ru Group сообщила о продаже своего сервиса карпулинга (райдшеринга) BeepCar французской компании BlaBlaCar.

Сервис BlaBlaCar заработал в России в 2014 году и остается лидером карпулинга. В стране сервисом пользуются 15 млн человек, общий охват аудитории BlaBlaCar составляет 65 млн человек.