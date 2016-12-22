«Яндекс» запустит сервис для поиска попутчиков

​«Яндекс» запускает сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка». С его помощью водитель сможет найти того, кого нужно подвезти, а пассажир — машину, которая едет в ту же сторону. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Экспериментальный запуск сервиса будет проведен в двух регионах — Ростовской области и Красноярском крае. Если услуга будет востребована, позже «Попутчик» появится и в других городах.

Регистрация для водителей уже открыта в «Яндекс. Навигаторе» под Android, приложение для пассажиров появится на Android и iOs в ближайшие недели.

Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас на расстояние от 10 км. В компании считают, что это пригодится тем, кто хочет попасть в другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода.

Поездка будет платной для пассажира, однако представители компании объяснили РБК, что сервис не коммерческий, и речь идет именно о компенсации расходов на поездку, а не заработке для водителя. Приложение устанавливает рекомендуемую сумму оплаты, однако водители и пассажир могут договориться о ее изменении.​

Самым популярным сервисом по поиску попутчиков является французский BlaBlaCar: по данным на 2017 год, у него около 50 млн пользователей. В 2017 году запущен сервис BlaBlaLines, созданный для организации совместных поездок на небольшие расстояния и ежедневных городских или пригородных маршрутов. В сентябре Тимашевский районный суд Краснодарского края по жалобе ассоциации «Региональный автотранспортный союз» (РАС)​, которая заявила, что сервисом пользуются нелегальные междугородние перевозчики, запретил распространение информации о совместных поездках. Это грозило сервису блокировкой в России, однако Краснодарский краевой суд отменил это решение.