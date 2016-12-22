В РЖД оспорили версию «Новотранса» о причинах обрушения моста в Приамурье

В ОАО РЖД назвали «непрофессиональной» версию группы компаний «Новостранс» о том, что обрушение автомобильного моста на железнодорожное полотно в Приамурье было спровоцировано прохождением по путям тяжеловесного поезда с повышенной нагрузкой на ось.
«Подобными заявлениями участники рынка демонстрируют готовность использовать чрезвычайную ситуацию в конкурентной борьбе для дискредитации других игроков. Это можно расценивать только как нарушение деловой этики», — заявил РБК представитель «Российских железных дорог».
По его словам, на записи, опубликованной в интернете, «отчетливо видно, что мост начал рушиться со стороны полосы отвода, как только на него въехал перегруженный грузовой автомобиль». Представитель РЖД также подчеркнул, что участки железных дорог, где обращаются грузовые вагоны с повышенной нагрузкой на ось, для этого приспособлены, а причины обрушения моста должна установить специальная комиссия с участием транспортной прокураторы и правоохранительных органов.
В ночь на 9 октября на железнодорожные пути станции Свободный в Приамурье обрушились два пролета виадука, проходившего над Транссибирской магистралью. В момент происшествия под мостом двигался грузовой поезд, а по виадуку — грузовой автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель грузовика.
После аварии представитель «Новотранса» заявил, что обрушение моста в Приамурье мог спровоцировать тяжеловесный поезд, следовавший по путям, сообщала газета «Ведомости». По словам представителя компании, от использования таких составов создается повышенная вибрация. Он также обратил внимание на то, что обрушившийся мост был старый (построен в 80-х годах прошлого века).
Следственное управление СК по Амурской области после обрушения завело уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность).