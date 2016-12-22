ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,18 EUR Нал. 77,11 75,92 USD Бирж. 66,59 +0,03 EUR Бирж. 76,38 -0,10 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6634,40 -39,10 IMOEX 2453,92 -0,01% RTSI 1160,95 +0,23% Brent 84,90 +1,56% DJIA 26424,96 -0,27% Nasdaq 7767,78 +0,41%
Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов
Лента новостей
Водитель телеведущей рассказал о нападении Кокорина и Мамаева 18:06, Общество Опубликовано видео взрывов на военном складе на Украине 17:51, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:51, Спецпроект РБК PINK Колобков призвал Кокорина и Мамаева ответить за свои действия по закону 17:46, Общество Трамп утвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли 17:41, Политика В Мордовии обрушился автомобильный мост 17:38, Общество Путин пообещал угостить президента Египта ставропольскими яблоками 17:31, Политика Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением 17:29, Бизнес Майнеры заработали $4,7 млрд в 2018 году 17:28, Крипто СМИ сообщили об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли 17:24, Политика ЦБ улучшит систему выявления сомнительных транзакций 17:18, Технологии и медиа МИД назвал Великобританию врагом России еще со времен Ивана Грозного 17:17, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 17:15, РБК и Инвитро В ПАСЕ сделали замечание украинскому депутату из-за резиновых перчаток 17:05, Политика В РЖД оспорили версию «Новотранса» о причинах обрушения моста в Приамурье 17:05, Общество Что нужно знать о срывах сроков строительства дома: 8 фактов 17:02, Недвижимость Суд приговорил бывшего вице-президента Гватемалы к 15,5 года тюрьмы 17:01, Политика В РЖД опровергли дебош Мамаева и Кокорина в «Сапсане» 16:58, Общество Минфин возобновит попытки увеличить госдолг России 16:52, Quote Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 16:47, РБК и Мираторг Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов 16:44, Общество Райффайзенбанк выступил соорганизатором синдицированного кредита для УГМК 16:40, Пресс-релизы Кто такие Чепига и Мишкин. Главное 16:40, Политика Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции 16:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 16:15, РБК и Canon Суд оштрафовал пролетевшего под мостом в Петербурге пилота вертолета 16:11, Общество Экс-глава «ФК Открытие» стал совладельцем производителя кранов «Ивановец» 16:06, Бизнес Скандал с Мамаевым и Кокориным. Главное 15:59, Общество
Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов
Общество, 16:44
0
Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов

Военнослужащие ранее вывезли 56,5 тыс. т боеприпасов со складов в районе города Ичня Черниговской области Украины, где утром 9 октября прогремел взрыв. Об этом в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

«Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, там хранилось много старого», — отметил Бирюков.

По его словам, вывезенные боеприпасы заняли «полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов». Советник президента подчеркнул, что периметр военной базы, где произошел взрыв — около 8 км, территория — 680 га.​

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко во время брифинга отказался сказать, сколько боеприпасов хранилось на складе. Он объяснил это секретностью сведений. При этом от отметил, что за последнее время половина боеприпасов была вывезена из арсенала и доставлена в хранилища закрытого типа, сообщает телеканал «112 Украина».

Видео: podslushano_priluki / VK

Украинские власти эвакуировали с места ЧП около 10 тыс. человек, было закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от склада, приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. По меньшей мере 63 человека обратились за помощью к медикам с признаками отравления продуктами горения.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В Службе безопасности Украины заявили, что это могла быть диверсия.

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту взрыва на военном складе.

Теги: взрывы на складе беприпасов , Украина
Главное
Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением Бизнес
Материалы по теме
Украинский министр обвинил Россию во взрывах на складе с боеприпасами Политика
Военная прокуратура Украины завела дело после взрывов на складе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter