Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов

Военнослужащие ранее вывезли 56,5 тыс. т боеприпасов со складов в районе города Ичня Черниговской области Украины, где утром 9 октября прогремел взрыв. Об этом в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

«Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, там хранилось много старого», — отметил Бирюков.

По его словам, вывезенные боеприпасы заняли «полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов». Советник президента подчеркнул, что периметр военной базы, где произошел взрыв — около 8 км, территория — 680 га.​

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко во время брифинга отказался сказать, сколько боеприпасов хранилось на складе. Он объяснил это секретностью сведений. При этом от отметил, что за последнее время половина боеприпасов была вывезена из арсенала и доставлена в хранилища закрытого типа, сообщает телеканал «112 Украина».

Видео: podslushano_priluki / VK

Украинские власти эвакуировали с места ЧП около 10 тыс. человек, было закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от склада, приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. По меньшей мере 63 человека обратились за помощью к медикам с признаками отравления продуктами горения.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В Службе безопасности Украины заявили, что это могла быть диверсия.

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту взрыва на военном складе.