Суд оштрафовал пролетевшего под мостом в Петербурге пилота вертолета

Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 150 тыс. руб. 39-летнего Евгения Кузовлева, который в конце августа пролетел на вертолете под мостом Западного скоростного диаметра. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в ​мессенджере «ТамТам».

Кузовлев на суде признал свою вину и раскаялся в содеянном. Производство по уголовному делу по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) было прекращено.

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Вертолет Gazelle SA-341G Кузовлева не стоял на учете, он был собран по частям специалистами из Сербии. По словам пилота, он хотел «облетать» воздушное судно, прежде чем ставить его на учет.

Мужчина получил пилотное свидетельство в 2012 году, его срок истек в 2013-м. Кузовлев не продлял действие свидетельства и не знал, как это сделать, так как против организации «Крылья Невы», выдавшей документ пилоту, возбудили уголовное дело.

Вертолет пролетел на высоте не более 25 м над поверхностью воды​. По данным следствия, он​ угрожал безопасности водителей и пассажиров, находившихся на мосту, и тех, кто в момент инцидента был на экскурсионных судах в акватории рек Малая Нева и Малая Невка.