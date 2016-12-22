СК возбудил дело после пролета вертолета под мостом в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств после того, как 10 августа вертолет пролетел под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в СК.

Видео: СК России

Там подчеркнули, что пилот вертолета летел на высоте не более 25 м и своими действиями угрожал безопасности водителей и пассажиров, находившихся на мосту, и тех, кто в момент инцидента был на экскурсионных судах в акватории рек Малая Нева и Малая Невка.

«Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявили в СК.

Об инциденте стало известно 13 августа, источник местного телеканала 78.ru в правоохранительных органах говорил, что вертолет не отвечал на попытки диспетчеров связаться с ним, а пилота задержали в деревне Гостилицы. Обстоятельства происшествия поручили выяснять Санкт-Петербургской и Ленинград-Финляндской транспортным прокуратурам.