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СК нашел и допросил пилота пролетевшего под мостом в Петербурге вертолета
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СК нашел и допросил пилота пролетевшего под мостом в Петербурге вертолета
Общество, 00:36
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СК нашел и допросил пилота пролетевшего под мостом в Петербурге вертолета

Следователи нашли и допросили пилота вертолета, который пролетел под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в канале Следственного комитета России в ТамТам.

«39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автомашин и маломерных судов», — говорится в сообщении.

СКР добавил, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям пилота вертолета.

13 августа источник телеканала 78.ru сообщил, что мужчина не получил разрешение на вылет. Несмотря на это, он пролетел между опорами моста ЗСД, игнорируя попытки диспетчеров выйти с ним на связь. В связи с инцидентом Санкт-Петербургской и Ленинград-Финляндской транспортным прокуратурам поручили проверить обстоятельства происшествия.

Впоследствии СКР возбудил уголовное дело об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств.

Теги: Санкт-Петербург , Вертолет
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