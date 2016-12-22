Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд руб.

Возведение нового автомобильного моста в Амурской области взамен обрушившегося на пути Транссибирской магистрали обойдется в 2 млрд руб. Об этом ТАСС сообщила первый зампред регионального правительства Татьяна Половайкина.

По ее словам, правительство уже начало подбирать программу для того, чтобы начать строительство в скором времени.

В пресс-службе правительства Амурской области сообщили РБК, что сумма в 2 млрд руб. «очень приблизительная».

«Да, прозвучала такая цифра. Но это очень сильно приблизительно. Однозначно в этом районе нужно будет строить новое сооружение, реконструировать старое бессмысленно», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что итоговая сумма станет известна, когда будут произведены все необходимые расчеты.

Два пролета автомобильного моста обрушились на железнодорожные пути станции Свободный в ночь на 9 октября. В момент происшествия под мостом двигался грузовой поезд, а по мосту — грузовой автомобиль. Водитель грузовика был госпитализирован. В городе введен режим ЧС.