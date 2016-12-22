Песков рассказал о реакции Кремля на расследование о личности Петрова

Кремль не будет реагировать на результаты расследования журналистов The Insider и экспертов Bellingcat, согласно которым подозреваемый в Британии в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров на самом деле является военным врачом из ГРУ Александром Мишкиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Я уже на прошлой неделе вам сообщил, что мы не будем продолжать дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций. Будем придерживаться этой позиции», — сказал Песков.
The Insider и Bellingcat 8 октября назвали Александра Петрова военным врачом из ГРУ Александром Мишкиным. До этого журналисты и расследователи заявили, что выяснили реальную личность другого фигуранта дела об отравлении — Руслана Боширова. По их данным, на самом деле его зовут Анатолий Чепига, он имеет звание полковника разведки. Для идентификации были использованы открытые данные, копии личных документов и рассказы знакомых с Петровым и Бошировым людей. Расследование о личности Боширова Кремль отказался комментировать, Песков также усомнился в достоверности данных.
Сами Петров и Боширов заявили, что были в Солсбери, чтобы посмотреть на «знаменитый Солсберецкий собор». Великобритания считает их причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, ответственность за инцидент Лондон возложил на российские власти. Москва неоднократно отрицала обвинения.