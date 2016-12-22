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Правительство согласилось лишить должников по алиментам отсрочки от армии
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Правительство согласилось лишить должников по алиментам отсрочки от армии
Общество, 09:36
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Правительство согласилось лишить должников по алиментам отсрочки от армии

Правительство России одобрило законопроект, который предусматривает лишение должников по алиментам права на отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный кабмином.

По данным агентства, законопроект подготовил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов.

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Согласно законопроекту, власти будут лишать права отсрочки от призыва на военную службу тех уклоняющихся от уплаты алиментов россиян, у которых есть два и более ребенка или ребенок и жена, срок беременности которой составляет более 26 недель.

В законопроекте сказано, что функция предоставления военным комиссариатам информации о данных гражданах будет возложена на Федеральную службу судебных приставов.

Кабмин одобрил инициативу Красова с условием внесения поправок в законопроект Госдумой при первом чтении.

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«Постановление о возбуждении (прекращении) исполнительного производства не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств», — отметили в правительстве.

Более того, кабмин предложил включить в законопроект пункт о гражданах, которые не погасили задолженность по алиментам на ребенка-инвалида младше трех лет.

Теги: должники , алименты , отсрочка , армия
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