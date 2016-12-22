Правительство согласилось лишить должников по алиментам отсрочки от армии

Правительство России одобрило законопроект, который предусматривает лишение должников по алиментам права на отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный кабмином.

По данным агентства, законопроект подготовил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов.

Согласно законопроекту, власти будут лишать права отсрочки от призыва на военную службу тех уклоняющихся от уплаты алиментов россиян, у которых есть два и более ребенка или ребенок и жена, срок беременности которой составляет более 26 недель.

В законопроекте сказано, что функция предоставления военным комиссариатам информации о данных гражданах будет возложена на Федеральную службу судебных приставов.

Кабмин одобрил инициативу Красова с условием внесения поправок в законопроект Госдумой при первом чтении.

«Постановление о возбуждении (прекращении) исполнительного производства не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств», — отметили в правительстве.

Более того, кабмин предложил включить в законопроект пункт о гражданах, которые не погасили задолженность по алиментам на ребенка-инвалида младше трех лет.