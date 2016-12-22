ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,98 61,86 EUR Нал. 73,62 72,42 USD Бирж. 62,32 -0,48 EUR Бирж. 72,99 -0,25 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 8166,40 -50,40 IMOEX 2286,22 -0,28% RTSI 1155,74 +0,35% Brent 74,91 +0,23% DJIA 25411,85 -0,15% Nasdaq 7659,50 -1,01%
Путин подписал закон о снижении неустойки за задержку алиментов
Лента новостей
Ткачев объяснил возвращение на Кубань фразой «хватит мотаться по России» 18:26, Общество Глава майнинговой компании Sky Mining украл $35 млн 18:20, Крипто Глава Красноярского края пожаловался Путину на нехватку денег в бюджете 18:19, Политика Около 40% бюджетов на онлайн-рекламу в Рунете не окупились 18:17, Свое дело В Новой Москве машина сбила трех пешеходов на тротуаре 18:16, Общество Конституционный суд Грузии разрешил употребление марихуаны 18:13, Общество Треть российских компаний оказались не готовы нанимать предпенсионеров 18:12, Экономика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 18:06, РБК и Schneider Electric Путин подписал закон о снижении неустойки за задержку алиментов 17:54, Общество Вайно возглавил группу по борьбе с незаконными финансовыми операциями 17:53, Политика Рынок США сегодня: Caterpillar и Simon Property поддержали рост акций 17:51, Quote Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем главы Миннауки 17:49, Общество Васильева ответила ОНФ на данные о нехватке учителей 17:34, Общество Железнодорожная компания Тимченко выплатила рекордные дивиденды 17:31, Бизнес Кто примет участие в музыкальном фестивале #ZBFest 2018 17:26, Пресс-релизы СМИ узнали об отказе Дагестана от финансовой поддержки клуба «Анжи» 17:22, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:21, РБК и Сбербанк «Мощная волна»: готов ли крипторынок к биткоин-ETF 17:15, Крипто Путин утвердил закон об ответственности товарных интернет-агрегаторов 17:07, Экономика Как российские звезды помогают благотворительным фондам 17:04, Спецпроект РБК PINK Минэкономразвития предложило продлить ФЦП по развитию Крыма 17:00, Экономика Венедиктов объяснил выход из совета директоров «Эха Москвы» 16:55, Общество Swatch Group покидает часовую выставку в Базеле 16:45, Стиль Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 16:45, РБК и «Шелл» НТВ прокомментировала рекламу Bork с участием Путина 16:43, Технологии и медиа Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище 16:36, Общество В Москве три сестры убили отца из-за неприязненных отношений 16:34, Общество СК опроверг данные о возгорании дома в Сочи из-за самогонного аппарата 16:33, Общество
Путин подписал закон о снижении неустойки за задержку алиментов
Общество, 17:54
0
Путин подписал закон о снижении неустойки за задержку алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность уменьшить размер неустойки за задержку выплаты алиментов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, размер неустойки, которую алиментщик должен выплатить по решению суда при образовании задолженности по алиментам по его вине, снижается с 0,5 до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Кроме того, суд получает полномочия уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального или семейного положения алиментщика, если подлежащая уплате неустойка не соразмерна последствиям нарушения обязательства. Также суд может полностью или частично освободить алиментщика от уплаты задолженности, если неуплата имела место из-за уважительной причины и его положение не дает возможность погасить эту задолженность.

Ранее Министерство юстиции решило не запрещать гражданам, у которых есть задолженность по алиментам, сдавать экзамены на водительские права. В ведомстве отметили, что это связано с высказанными «замечаниями концептуального характера», которые стали основанием для отказа от этой идеи.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), россиянином с самой большой задолженностью по алиментам является 50-летний москвич. Сумма его задолженности составляется более 118 млн руб.

Теги: алименты , Закон
Главное
Треть российских компаний оказались не готовы нанимать предпенсионеров Экономика
Материалы по теме
Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права Общество
Приставы назвали россиянина с самой большой задолженностью по алиментам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter