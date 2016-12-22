Путин подписал закон о снижении неустойки за задержку алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность уменьшить размер неустойки за задержку выплаты алиментов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, размер неустойки, которую алиментщик должен выплатить по решению суда при образовании задолженности по алиментам по его вине, снижается с 0,5 до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Кроме того, суд получает полномочия уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального или семейного положения алиментщика, если подлежащая уплате неустойка не соразмерна последствиям нарушения обязательства. Также суд может полностью или частично освободить алиментщика от уплаты задолженности, если неуплата имела место из-за уважительной причины и его положение не дает возможность погасить эту задолженность.

Ранее Министерство юстиции решило не запрещать гражданам, у которых есть задолженность по алиментам, сдавать экзамены на водительские права. В ведомстве отметили, что это связано с высказанными «замечаниями концептуального характера», которые стали основанием для отказа от этой идеи.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), россиянином с самой большой задолженностью по алиментам является 50-летний москвич. Сумма его задолженности составляется более 118 млн руб.