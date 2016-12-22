Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права
Общество, 09:57
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Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права
Министерство юстиции приняло решение не запрещать гражданам с задолженностью по алиментам сдавать экзамены на водительские права. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста. В ведомстве отметили, что «по проектам были высказаны замечания концептуального характера», которые стали основанием для отказа от идеи запрещать неплательщикам алиментов сдавать на права.
Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов 23 июля заявлял, что Минюст занимается разработкой данного законопроекта. По его словам, сейчас служба может временно лишать должников водительских прав. Аристов отметил, что эти ограничения позволили взыскать с неплательщиков более 1,3 млрд руб. в 2017 году, а с начала 2018 года — 733,5 млн руб.