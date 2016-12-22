Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках

В посольстве России в Лондоне сообщило, что МИД Великобритании «не предоставил дополнительных подробностей» о публикациях СМИ, в которых звучат обвинения в кибератаках в адрес российских хакеров. Об этом сообщается на сайте российской дипломатический миссии.
Британское министерство заявило, что публикации СМИ нужно рассматривать, как «проявление свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается», говорится в сообщении посольства.
«Что касается якобы имеющихся планов нанесения киберударов по России, то внешнеполитическое ведомство подтвердило наличие у Великобритании наступательного киберпотенциала», — отметили в российской дипмиссии, добавив, что, согласно заявлению Лондона, эти средства могут быть использованы в «строгом соответствии с международным правом».
В российской дипломатической миссии подобный ответ расценили, как желание Лондона дистанцироваться «от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них «анонимных источников», пугающих публику сценариями «захвата Россией островов у берегов Эстонии», угрожающих в ответ «оставить российскую столицу без электричества» и тому подобное». В посольстве отметили, что напрямую «наличие агрессивных планов» британская сторона не отрицает. В российской дипломатической миссии заявили, что ждут от Великобритании, как «ответственного» члена международного сообщения и члена Совбеза ООН, действий в соответствии с международным правом, которое запрещает применять силу или угрожать ей.
Если британские СМИ, ссылаясь на анонимные официальные лица, искажают их слова или пишут то, что они вообще не говорили, то правительство «должно как-то на это реагировать» и показывать, что «речь идет о фальшивых новостях», заявили в посольстве. Там отметили, что если этого не произойдет, СМИ могут «изрядно подпортить репутацию» Британии в глазах других государств, что, по мнению посольства, сейчас и происходит. «Ведь мы имеем дело не со свободной общественной дискуссией, как это преподносит британский МИД, а с явным злоупотреблением свободой слова в ущерб читателю», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.
В субботу, 6 октября, газета The Financial Times со ссылкой на представителя Islam Channel сообщила, что российские хакеры из военной разведки атаковали телеканал. По его словам, вся компьютерная система и инфраструктура канала была в руках хакеров. Представитель отметил, что взлом произошел в 2015 году.
В воскресенье, 7 октября, газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники из служб безопасности написала, что британские военные готовят ответ на возможную атаку России в случае, если она нападет на одного из членов НАТО. В том числе, по данным собеседников издания, вооруженные силы Великобритании готовятся провести кибератаку на инфраструктуру Москвы, чтобы отключить в ней электричество. Среди возможных действий России издание приводит в пример захват эстонских островов, вторжение в Ливию и атаку нерегулярных войск на британских военных.