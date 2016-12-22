ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,39 66,01 EUR Нал. 77,68 76,06 USD Бирж. 66,56 -0,04 EUR Бирж. 76,48 -0,23 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6680,69 +94,79 IMOEX 2454,28 +0,14% RTSI 1158,25 -0,09% Brent 83,60 -1,31% DJIA 26495,26 +0,18% Nasdaq 7736,28 -0,64%
Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках
Лента новостей
Жена Мамаева прокомментировала драку мужа с чиновниками в Москве 00:03, Общество Хедж-фонды сократили ставки на падение рубля на 97% 00:00, Экономика В преддверии IPO девелопера «Самолет» оценили почти в 82 млрд руб. 00:00, Бизнес Политологи назвали глав регионов с низкими шансами переизбраться 00:00, Политика Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках 08 окт, 23:47, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 08 окт, 23:22, РБК и Schneider Electric Адвокат заявил об отсутствии у судьи Хахалевой юридического образования 08 окт, 23:09, Общество Латвия вслед за Нидерландами обвинила российское ГРУ в кибершпионаже 08 окт, 22:47, Политика Москва и Париж договорились о полетах в два французских города 08 окт, 22:42, Бизнес «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке с чиновниками в Москве 08 окт, 22:37, Общество Колобков отреагировал на сообщения о драке с участием Кокорина и Мамаева 08 окт, 22:19, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 08 окт, 22:03, РБК и Элитная недвижимость В ЦОДДе назвали долю муляжей среди камер на дорогах в Москве 08 окт, 21:54, Общество The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ 08 окт, 21:52, Политика Украинская «дочка» ВТБ обжаловала взыскание $140 млн по иску Коломойского 08 окт, 21:45, Финансы «Диссернет» заподозрил экспертов Рособрнадзора в плагиате 08 окт, 21:33, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 08 окт, 21:26, РБК и Мираторг Браудер рассказал о мерах по защите своей жизни после «угроз из России» 08 окт, 21:17, Политика В Airbus назвали имя следующего гендиректора 08 окт, 21:10, Бизнес «Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» 08 окт, 20:52, Общество В ожидании томоса: даст ли Константинополь автокефалию украинской церкви 08 окт, 20:51, Политика В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США 08 окт, 20:41, Политика СМИ узнали о кандидатуре Ющенко на пост представителя Киева по Донбассу 08 окт, 20:38, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 08 окт, 20:25, РБК и Инвитро МВД завело дело после конфликта чиновников с футболистами в центре Москвы 08 окт, 20:23, Общество МИД вручил послу Нидерландов ноту из-за высылки россиян 08 окт, 20:21, Политика Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП 08 окт, 20:08, Бизнес Dr.Web сообщил о жалобах пользователей на «фейковый» AliExpress 08 окт, 20:07, Общество
Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках
Политика, 08 окт, 23:47
0
Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках

В посольстве России в Лондоне сообщило, что МИД Великобритании «не предоставил дополнительных подробностей» о публикациях СМИ, в которых звучат обвинения в кибератаках в адрес российских хакеров. Об этом сообщается на сайте российской дипломатический миссии.

Британское министерство заявило, что публикации СМИ нужно рассматривать, как «проявление свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается», говорится в сообщении посольства.

«Что касается якобы имеющихся планов нанесения киберударов по России, то внешнеполитическое ведомство подтвердило наличие у Великобритании наступательного киберпотенциала», — отметили в российской дипмиссии, добавив, что, согласно заявлению Лондона, эти средства могут быть использованы в «строгом соответствии с международным правом».

В российской дипломатической миссии подобный ответ расценили, как желание Лондона дистанцироваться «от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них «анонимных источников», пугающих публику сценариями «захвата Россией островов у берегов Эстонии», угрожающих в ответ «оставить российскую столицу без электричества» и тому подобное». В посольстве отметили, что напрямую «наличие агрессивных планов» британская сторона не отрицает. В российской дипломатической миссии заявили, что ждут от Великобритании, как «ответственного» члена международного сообщения и члена Совбеза ООН, действий в соответствии с международным правом, которое запрещает применять силу или угрожать ей.

Если британские СМИ, ссылаясь на анонимные официальные лица, искажают их слова или пишут то, что они вообще не говорили, то правительство «должно как-то на это реагировать» и показывать, что «речь идет о фальшивых новостях», заявили в посольстве. Там отметили, что если этого не произойдет, СМИ могут «изрядно подпортить репутацию» Британии в глазах других государств, что, по мнению посольства, сейчас и происходит. «Ведь мы имеем дело не со свободной общественной дискуссией, как это преподносит британский МИД, а с явным злоупотреблением свободой слова в ущерб читателю», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В субботу, 6 октября, газета The Financial Times со ссылкой на представителя Islam Channel сообщила, что российские хакеры из военной разведки атаковали телеканал. По его словам, вся компьютерная система и инфраструктура канала была в руках хакеров. Представитель отметил, что взлом произошел в 2015 году.

СМИ назвали новый вариант ответа Британии в случае эскалации с Россией
Политика


В воскресенье, 7 октября, газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники из служб безопасности написала, что британские военные готовят ответ на возможную атаку России в случае, если она нападет на одного из членов НАТО. В том числе, по данным собеседников издания, вооруженные силы Великобритании готовятся провести кибератаку на инфраструктуру Москвы, чтобы отключить в ней электричество. Среди возможных действий России издание приводит в пример захват эстонских островов, вторжение в Ливию и атаку нерегулярных войск на британских военных.

Теги: кибератаки , хакеры , Посольство
Главное
Политологи назвали глав регионов с низкими шансами переизбраться Политика
Материалы по теме
Посольство прокомментировало сообщения о планах Британии отключить Москву Политика
Посольство ответило на статью FT о взломе телеканала российскими хакерами Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter