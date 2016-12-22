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Адвокат заявил об отсутствии у судьи Хахалевой юридического образования
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Адвокат заявил об отсутствии у судьи Хахалевой юридического образования
Общество, 23:09
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Адвокат заявил об отсутствии у судьи Хахалевой юридического образования

Адвокат Алексей Салмин представил сведения, которые, по его словам, доказывают, что у судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой нет юридического образования. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает «Росбалт».

Вокруг Хахалевой разгорелся скандал в июле 2017 года после того, как стало известно, что на свадьбу ее дочери было потрачено $2 млн, а среди выступающих на мероприятии были Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. По словам Хахалевой, деньги предоставил ее бывший муж, который также лично знаком с певцами. Сами артисты сказали, что выступали на свадьбе бесплатно. Затем совет судей Краснодарского краевого суда сообщил, что свадьба стоила 5 млн руб.

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По словам адвоката Салмина, во всех документах Абхазского госуниверситета за период с 1985 по 1991 нет данных, что Елена Хахалева училась там на историко-юридическом факультете. Салмин отметил, что ее фамилия не фигурирует в приказах о зачислении студентов, о переводах с одного курса на другой, о допуске к государственным экзаменам и их протоколах. Также нет ее прежней фамилии — Требушная. В доказательство адвокат представил копию приказа зачисления студентов на все виды обучения в университет от 21 августа 1985 года.

Салмин также рассказал, что встретился с бывшим студентом, который обучался с 1985 по 1992, Кахабером Кахетелидзе, и он не смог опознать Хахалеву. Адвокат утверждает, что судья Хахалева училась в Кубанском университете на факультете биологии, что подтверждает номер диплома и приказ о зачислении. По его словам, с 1985 по 1986 год Хахалева работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории. Кроме того, рассказал адвокат, есть приказ, что она была принята на работу в июле 1985 года на должность ветеринарного санитара.

Салмин отметил, что все сведения он передал в Следственный комитет, и выразил надежду, что будет возбуждено уголовное дело.

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В Кубанском государственном университете РБК попросили направить официальный запрос для уточнения информации о том, что Хахалева обучалась на факультете биологии этого вуза. РБК направил запрос в вуз. В Краевом суде не ответили на звонки РБК

В августе 2017 года «Новая газета» писала, что член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова обвинила Хахалеву в мошенничестве. По ее словам, она предоставила поддельный диплом, чтобы ее назначили на должность судьи. После проверки зампредседателя краснодарского Совета судей Игорь Мищенко сказал, что диплом Хахалевой подлинный, и он был получен в Тбилисском госуниверситете.

В начале сентября 2018 года Верховный суд исключил Хахалеву из состава президиума Краснодарского краевого суда. По какой причине было принято такое решение, не уточняется.

Теги: судья Хахалева , судья , высшее образование
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