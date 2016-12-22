В Сочи задержали пьяного пассажира с рейса из Москвы

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции сняли с рейса из Москвы пассажира в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции поступила информация от диспетчера, что один из пассажиров во время полета, будучи «в неадекватном состоянии», нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания членов экипажа. После приземления дебошира задержали и отправили на медицинское освидетельствование. В ходе него выяснилось, что 28-летний житель Москвы находится в состоянии алкогольного опьянения.

Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». О том, какой авиакомпании принадлежал выполнявший рейс самолет не сообщается.

В середине сентября с самолета, прибывшего в Москву из Минска, сняли пьяного дебошира. Им оказался 54-летний житель Подмосковья. Во время полета мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок и занял место рядом сидящего пассажира, которого потом ударил.