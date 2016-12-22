С авиарейса Минск — Москва сняли пьяного дебошира

С самолета Минск — Москва в аэропорту Домодедово полиция сняла пьяного дебошира, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления ведомства.

В полицию сообщение поступило от службы безопасности воздушной гавани о о нарушающем порядок пассажире в самолете, пребывающем из Минска. Им оказался 54-летний житель Подмосковья. «Мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок, а также занял место рядом сидящего пассажира. На просьбу гражданина пересесть на свое место, нанес ему удар», — сообщила Волк.

По факту произошедшего проводится проверка.

В конце августа на рейсе Москва-Душанбе гражданин Таджикистана 1993 года рождения напал на бортпроводника, из-за чего самолету пришлось вернуться обратно. Инцидент произошел после того, как два пассажира начали драку, а потом один из них пригрозил взорвать воздушное судно. В потасовке пострадал стюард, попытавшийся разнять дерущихся. Один из участников инцидента был пьян. Виновника драки передали полиции, Следственный комитет начал проверку.