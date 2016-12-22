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Козак проведет совещание по законопроекту о возврате товаров ретейлерами
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Козак проведет совещание по законопроекту о возврате товаров ретейлерами
Бизнес, 16:53
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Козак проведет совещание по законопроекту о возврате товаров ретейлерами

Вице-премьер Дмитрий Козак во вторник, 9 октября, проведет согласительное совещание по законопроекту о запрете ретейлерам возвращать поставщикам непроданные продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Илью Джуса.

5 октября в пресс-службе Минсельхоза сообщили РБК, что ведомство внесло поправки к законопроекту депутата Ирины Яровой о запрете ретейлерам возвращать непроданные товары. Их суть заключается в том, что ретейлерам запретят возвращать поставщикам продукты сроком годности до 20 дней включительно. Что касается товаров с более длительным сроком хранения, то об их возврате производители и ретейлеры смогут договориться сами.

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Поправки также подготовили в Госдуме, в частности депутат Геннадий Онищенко. По мнению депутатов, необходимо полностью запретить сетям возвращать социально-значимые продукты сроком годности до десяти дней кроме случаев, когда о возврате просит сам поставщик.

В июле стало известно, что правительство не поддержало законопроект Яровой, запрещающий возвращать производителям непроданные продукты с истекшим сроком годности. Как отметил Илья Джус, проект требовал серьезной доработки.

Теги: Торговля , Дмитрий Козак , Ретейлеры
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