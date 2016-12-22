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Власти отказались поддержать запрет на возврат просроченных продуктов
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Власти отказались поддержать запрет на возврат просроченных продуктов
Бизнес, 11:32
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Власти отказались поддержать запрет на возврат просроченных продуктов
Правительство не поддержало законопроект Ирины Яровой, запрещающий ретейлерам возвращать производителям непроданные продукты с истекшим сроком годности. Это целесообразно только для товаров первой необходимости, считают чиновники
Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Законопроект депутата Госдумы Ирины Яровой о запрете ретейлерам возвращать поставщикам ​непроданные товары требует серьезной доработки ко второму чтению, сказал РБК представитель зампреда правительства Дмитрия Козака Илья Джус. Он уточнил, что этот документ рассматривался на совещании у Козака по вопросам регулирования деятельности торговых сетей. В совещании кроме представителей розничных сетей участвовали Минпромторг и Минсельхоз. Их пресс-службы не ответили на запрос РБК.

Правительство планирует ограничить перечень товаров, которые нельзя возвращать поставщикам, только социально значимыми продуктами, срок годности которых составляет до десяти дней, рассказал один из участников совещания. Такие товары перечислены в постановлении правительства №530 от 15 июля 2010 года: всего там 24 продукта, в том числе говядина, молоко, хлеб, сливочное масло, картофель и др. «Именно эти продукты производятся местными производителями, в защиту интересов которых выступает Яровая», — пояснил собеседник РБК.

Сейчас законопроект не предлагает конкретных категорий продукции или сроков, на которые распространяется запрет, рассказывает представитель АКОРТ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, возврату не подлежит товар, «не проданный по истечении определенного срока».

Минпромторг и Минсельхоз по итогам совещания подготовят отзыв на законопроект, рассказал РБК представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших ретейлеров в России — «Магнит», X5 Retail Group, Metro, Auchan и другие. Ведомственная экспертиза должна быть учтена во втором чтении, пояснили в АКОРТ.

Яровая в соавторстве с пятью депутатами внесла поправки в закон «О торговле» и «О развитии сельского хозяйства» в январе 2018 года. «Это прямые потери продукции, не реализованной по вине торговых сетей, являющихся собственниками этой продукции. А убытки несет производитель», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. После внесения поправок к инициаторам законопроекта присоединились еще 35 депутатов.

По мнению представителя АКОРТ, от запрета на возврат просроченных продуктов пострадают сами производители. Если ретейлеры будут сокращать объемы заказа, общие потери рынка, по подсчетам АКОРТ, могут составить около 100 млрд руб. Небольшие поставщики будут сокращать производство, сотрудников и медленно уходить с рынка, считают в ассоциации. По итогам 2017 года оборот всей розничной торговли составил, по данным Росстата, 29,8 трлн руб.

Чтобы решить проблему, нужно создать стимулы для сетей проводить больше распродаж в благотворительных проектах вместо утилизации, считает участник совещания. По его словам, для отказа от возврата придется вносить поправки в налоговое и экологическое законодательство, это потребует переходного периода.

Авторы: Анастасия Демидова, Ирина Парфентьева.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: Ирина Яровая , АКОРТ
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