На Украине стартовали военные учения с участием авиации НАТО

Военные учения с участием стран — членов НАТО Clear Sky-2018 стартовали на Украине. Об этом сообщается на странице украинского посольства в США в Facebook.

На учения уже прибыли американские истребители F-15 Eagles и военно-транспортные самолеты C-130J Super Hercules из состава Калифорнийской авиационной национальной гвардии. Также ожидается прилет воздушных судов KC-135 и МQ-9 из штатов Миссури и Иллинойс. В учениях помимо Украины и США примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

По данным Минобороны Украины, учения пройдут на территории Хмельницкой и Винницкой областей — в городе Староконстантинов и на аэродроме Гавришкова. Всего в учениях будет задействовано около 700 военных. По словам украинского генерал-майора Андрея Ярецкого, во время учений самолеты выполнят 330 вылетов.

«Учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепление мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по альянсу и другими союзниками в регионе», — указывается в сообщении Минобороны.

Накануне стало известно, что украинские военнослужащие примут участие в военных учениях НАТО Trident Juncture-2018, которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В учениях будет задействовано 45 тыс. военнослужащих из 29 стран. По сценарию маневров солдаты будут освобождать незаконно оккупированную территорию Северной Норвегии, условным врагом названа выдуманная страна Муринус.