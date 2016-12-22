ВС Украины примут участие в военных учениях НАТО Trident Juncture 2018

Вооруженные силы Украины будут участвовать в стратегическом военном обучении НАТО Trident Juncture 2018. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что украинские военные уже прошли командно-штабные тренировки в штабе Североатлантического альянса «Неаполь» в рамках подготовки к учениям.

В сообщении говорится, что учения Trident Juncture 2018 пройдут на севере Норвегии с 25 октября по 7 ноября этого года с участием 45-тысячного межвидового контингента войск. Помимо Украины, к обучению военных из 29 стран Альянса присоединятся Швеция и Финляндия.

Согласно сценарию военным предстоит освободить незаконно оккупированную территорию северной части Норвегии. В роли оккупанта выступает выдуманная страна «Муринус».

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной а​ссамблеи ООН обсудили недавно прошедшие российские учения «Восток-2018», а также грядущие маневры Североатлантического альянса Trident Juncture 2018.