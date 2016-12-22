Самолеты ВВС США F-15 и C-130 прилетели на Украину для участия в учениях

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США F-15 и C-130 прилетели на Украину для участия в международных учениях «Чистое небо». Об этом сообщает американское посольство на Украине в аккаунте в Twitter.
«Самолеты воздушных сил США F-15 °C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в международных военных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности», — говорится в сообщении.
В сентябре Минобороны Украины объявило, что с 8 по 19 октября проведет учения «Чистое небо-2018». Их участниками станут США, Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния. Министерство отметило, что планируется провести 330 вылетов самолетов. Всего в учениях будут задействованы 700 военнослужащих, из которых 350 от Вооруженных сил Украины.
В июле на Черном море прошли совместные с США учения Военно-морских сил Украины Sea Breeze 2018. Экипажи кораблей прошли более 2,5 тыс. миль, авиация совершила более 200 полетов. При этом морская пехота свыше 400 раз прыгала с парашютом. В конце сентября ВМС Украины завершили командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» в Азовском море.