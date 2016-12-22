Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в бою за титул чемпиона UFC в легком весе и назвал его «самым выдающимся спортсменом UFC». Об этом РБК рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, который совместно с еще одним членом комиссии Александром Ионовым посетил Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова в СИЗО «Лефортово».

«Оба брата имели возможность смотреть бой Хабиба Нурмагомедова с Коннором Макгрегором. Поздравляют Нурмагомедова с победой. У Зиявудина Магомедова, к сожалению, не очень хорошо показывал телевизор, но тем не менее, он смог посмотреть. Конечно, его сильно удивило, что перед боем и вообще в целом Макгрегор прошелся по отцу Хабиба, по его родине, затрагивал другие недопустимые для спорта темы», — рассказал Мельников.

Мельников также отметил, что оба заключенных «очень долго ждали этого боя, поскольку многое было сделано для того, чтобы он состоялся». По словам Мельникова, жалоб на условия содержания в изоляторе у братьев, как и раньше, нет.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта. Их заподозрили в организации преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Оба они свою вину отрицают. В конце мая 2018 года сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поручился за Зиявудина Магомедова, адвокаты которого просили изменить ему меру пресечения. Однако в ходатайстве было отказано.

7 октября бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой российского бойца смешанных единоборств. Поединок прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Для россиянина эта победа стала 27-й в смешанных единоборствах из 27.