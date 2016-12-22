ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,48 EUR Нал. 77,52 76,42 USD Бирж. 66,92 +0,32 EUR Бирж. 76,73 +0,02 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6660,90 +100,54 IMOEX 2441,96 -0,36% RTSI 1149,60 -0,84% Brent 82,86 -2,18% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО
Лента новостей
Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:56, РБК и Сбербанк Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями 13:40, Экономика Блеск и нищета ювелиров: что спасет отрасль от коллапса 13:35, Потребрынок  «Реванш продается»: западные СМИ — о бое Нурмагомедова и Макгрегора 13:34, Общество Суд заочно приговорил бывшего мэра Алма-Аты к 17 годам за коррупцию 13:31, Общество ФСИН назвала месячную зарплату заключенного в России 13:23, Общество Bitcoin на дне и 73% потери Pantera Capital: главные новости криптовалют 13:15, Крипто Суд арестовал счета Елены Степаненко из-за развода с Петросяном 13:14, Общество Игра на двоих: тест-драйв Hyundai Santa Fe 13:13, Авто Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО 13:05, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 13:05, РБК и Инвитро Суд в Лондоне заблокировал поданный к Google иск пользователей iPhone 13:04, Технологии и медиа Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 13:00, Политика Кремль заявил о контроле ситуации над протестами в Ингушетии 12:58, Политика В Кремле рассказали о просмотре Путиным боя Макгрегора и Нурмагомедова 12:50, Общество ЦБ опубликовал карту пунктов для сдачи банковской биометрии 12:41, Финансы Мужчина с ножом напал на полицейских в метро Парижа 12:39, Общество Почему автор «русского South Park» превратился в стримера 12:33, Технологии и медиа Черный понедельник: почему произошел обвал на китайских биржах 12:19, Quote Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 12:16, РБК и Lenovo Россияне сочли неоправданным применение силы во время путча в 1993 году 12:12, Политика Посла Нидерландов вызовут в МИД из-за обвинения россиян в кибератаках 12:06, Политика Дроны-почтальоны и очень умные грузовики: что показали в Ганновере 12:03, Авто За три года с южнокорейских криптобирж было похищено $99 млн 12:02, Крипто Минкультуры объявило о выходе из числа организаторов «Золотой маски» 11:58, Технологии и медиа Синоптики рассказали о возвращении бабьего лета в Москву 11:40, Общество
Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО
Общество, 13:05
0
Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в бою за титул чемпиона UFC в легком весе и назвал его «самым выдающимся спортсменом UFC». Об этом РБК рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, который совместно с еще одним членом комиссии Александром Ионовым посетил Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова в СИЗО «Лефортово».

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

«Оба брата имели возможность смотреть бой Хабиба Нурмагомедова с Коннором Макгрегором. Поздравляют Нурмагомедова с победой. У Зиявудина Магомедова, к сожалению, не очень хорошо показывал телевизор, но тем не менее, он смог посмотреть. Конечно, его сильно удивило, что перед боем и вообще в целом Макгрегор прошелся по отцу Хабиба, по его родине, затрагивал другие недопустимые для спорта темы», — рассказал Мельников.

Мельников также отметил, что оба заключенных «очень долго ждали этого боя, поскольку многое было сделано для того, чтобы он состоялся». По словам Мельникова, жалоб на условия содержания в изоляторе у братьев, как и раньше, нет.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта. Их заподозрили в организации преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Оба они свою вину отрицают. В конце мая 2018 года сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поручился за Зиявудина Магомедова, адвокаты которого просили изменить ему меру пресечения. Однако в ходатайстве было отказано.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

7 октября бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой российского бойца смешанных единоборств. Поединок прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Для россиянина эта победа стала 27-й в смешанных единоборствах из 27.

Теги: Зиявудин Магомедов , Магомед Магомедов
Главное
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Политика
Материалы по теме
В Кремле рассказали о просмотре Путиным боя Макгрегора и Нурмагомедова Общество
Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына из-за драки после боя UFС Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter