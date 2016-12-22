Адвокат сообщил об отмене временного отстранения бобслеистки Сергеевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сообщил РБК ее адвокат Артем Пацев.

«В пятницу [CAS отменил отстранение]. Это никакого отношения к итоговому решению по делу не имеет», — отметил он. По его словам, разбирательство продолжается.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество (триметазидин). CAS дисквалифицировал россиянку и аннулировал ее результаты.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. МОК лишил членства ОКР в декабре 2017 года и не допустил российскую сборную до Олимпиады. К играм в Пхёнчхане были допущены «чистые» спортсмены из России, которые выступали под нейтральным флагом. Предполагалось, что МОК восстановит членство ОКР к концу Игр, однако этого не произошло из-за нарушений антидопинговых правил, допущенных российскими спортсменами Надеждой Сергеевой и керлингистом Александром Крушельницким.