Правительство одобрило продажу 1,5 млн т зерна из госфонда

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации зерна из запасов интервенционного фонда сельхозпродукции на биржевых торгах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, принято решение о реализации на внутреннем рынке или на экспорт в 2018–2019 годах до 1,5 млн т пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008–2016 годах. Полученные средства направят в доход федерального бюджета.

В августе «Ведомости» писали со ссылкой на представителей зернового рынка об инициативе Минсельхоза продать из государственного интервенционного фонда 1,5 млн т зерна с целью регулирования цен.

В сентябре вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство снизило прогноз по экспорту зерна в 2018 году до 30 млн т. По его словам, прогнозируемый урожай на уровне 105 млн т является достаточным, несмотря на снижение урожайности почти на 20% по сравнению с 2017 годом.

Зерновые интервенции — один из способов регулирования цен на зерно. При переизбытке зерна цены на него снижаются и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство, наоборот, продает его из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.