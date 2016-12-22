Правительство России снизило прогноз по экспорту зерна в 2018 году до 30 млн т. Об этом рассказал курирующий сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев, передает ТАСС.

По его словам, прогнозируемый в стране урожай зерновых на уровне 105 млн т является достаточным, несмотря на снижение урожайности на 19% по сравнению с прошлым годом. «Это позволит экспортировать около 30 млн т зерна и полностью обеспечить свои нужды», — сказал Гордеев.

На сегодняшний день уже переработали 84 млн т зерна. По словам вице-премьера, аграрии получили более 90 млрд руб. бюджетных средств, из которых использовали 75%. Однако для пострадавших от неблагоприятных погодных условий необходимо еще 9–10 млрд руб.

В начале июля Минсельхоз оценил, что экспорт зерна в 2018–2019 сельхозгоду составит 40–45 млн т, в том числе экспортированы будут 35 млн т пшеницы. В середине августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что оценка урожайности зерна в 105 млн т на 5% превышает предыдущие ожидания. При этом представитель министерства сообщил РБК, что Минсельхоз не пересматривал прогноз по экспорту в связи с новыми данными.

Источники газеты «Коммерсантъ» сообщали, что аграрии предложили сократить экспорт зерна в связи с неурожаем и увеличивающимся спросом на российское зерно в регионах. Собеседники издания рассказали, что Минсельхоз планировал ограничить максимальный экспорт на уровне 30–​40 млн т.