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WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для фермеров из США
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WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для фермеров из США
Экономика, 08:53
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WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для фермеров из США

Несмотря на резкий спад цен, российский экспорт пшеницы растет, а объем урожая увеличивается, что вызывает угрозу для американских фермеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации газеты, Россия за прошедший сельскохозяйственный год экспортировала более 40 млн т — примерно на 50% больше, чем в прошлом году, достигнув самого высокого уровня для любой страны за последнюю четверть века. При этом Россия в 2016 году опередила США, заняв первое место по объемам экспорта пшеницы, повторив рекорд в 2018 году.

WSJ отмечает, что рост конкуренции со стороны России происходит во время, когда в США наблюдается самая крупная с 1980-х годов волна закрытия фермерских хозяйств. Также глобальное перепроизводство зерна привело к снижению цен примерно на половину в 2012 году, что затруднило получение прибыли в долларах.

Газета подчеркивает, что торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу более привлекательной для покупателей. По словам директора швейцарской фирмы Свитана Стилла, Китай ввел тарифы в 25% на пшеницу из США, однако пока Москва не смогла воспользоваться этим для извлечения выгоды. «Качество [российского зерна] стало лучше, и оно дешевле», — подчеркнул Стилл.

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В сентябре вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство снизило прогноз по экспорту зерна в 2018 году до 30 млн т. По его словам, прогнозируемый урожай на уровне 105 млн т является достаточным, несмотря на снижение урожайности на 19% по сравнению с 2017 годом. В июле в Минсельхозе заявляли, что экспорт зерна в 2018–2019 годах составит 40–45 млн т, сообщал ТАСС.

Теги: зерновые культуры , экспорт пшеницы , фермеры
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