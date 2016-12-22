Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына из-за драки после боя UFС

Отец бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью «Известиям» заявил, что накажет сына из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Нурмагомедова-старшего, такое поведение неприемлемо. «Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», — сказал он. Отец бойца отметил, что несет ответственность за поведение сына вне октагона, так как является главой команды.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде. После боя Нурмагомедов начал потасовку с тренером Макгрегора по джиу-джитсу Дилоном Дэнисом, а Макгрегор подрался с бойцом из команды россиянина Зубайрой Тухуговым. После потасовки были задержаны трое человек из команды Нурмагомедова. Несмотря на стычку, Макгрегор отказался писать заявление в полицию на команду Нурмагомедова, и задержанных россиян отпустили.

Из-за инцидента Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс, хотя боец был официально признан чемпионом UFC. Также глава бойцовской организации Дэйна Уайт объявил о заморозке выплаты гонорара российскому бойцу. Макгрегор после поражения заявил, что ждет реванша.