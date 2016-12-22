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Омбудсмен посетит ИК-6 в Омске после массовой драки
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Омбудсмен посетит ИК-6 в Омске после массовой драки
Общество, 03:08
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Омбудсмен посетит ИК-6 в Омске после массовой драки

В исправительную колонию № 6 (ИК-6) в Омске, где произошла массовая драка, прибудет уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова. Об этом она заявила ТАСС.

«На месте работают наши сотрудники, завтра я с утра еду на место», — сказала омбудсмен.

В массовой драке 6 октября в ИК -6 участвовали несколько десятков человек. В региональном УФСИН заявили, что причиной драки стала попытка некоторых осужденных изменить существующий в колонии порядок, в частности, свободно передвигаться по колонии и пользоваться мобильной связью. В столкновении пострадали около 20 человек. В УФСИН отрицали применение оружия для усмирения заключенных и связь ранений с действиями охраны. Беспорядки удалось прекратить после переговоров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
 

Теги: колония , Омск , омбудсмен
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