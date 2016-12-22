В массовой драке в омской колонии пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в ходе массовой драки в колонии №6 в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Ларису Болдинову.
Она уточнила, что, по предварительным данным, пострадавших в тяжелом состоянии нет. По словам Болдиной, заключенные пострадали в драке, а не из-за операции правоохранительных органов.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения группой осужденных повреждений другим заключенным по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
В массовой драке, которая произошла 6 октября, участвовали несколько десятков человек. По данным регионального УФСИН, причиной драки была попытка некоторых осужденных изменить существующий в колонии порядок. Там также заявили, что оружие для усмирения заключенных не применялось.