В Бразилии в ходе выборов задержали 134 человека

В Бразилии в ходе всеобщих выборов задержали 134 человека по подозрению в нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщил Совместный центр по контролю за организацией выборов, передает телеканал Globo.



Как отмечается в сообщении, подозреваемых доставили в полицию для дачи показаний. В полиции сообщили, что в ходе выборов была выявлена, в том числе перевозка избирателей и покупка голосов. В избирательной комиссии Бразилии отметили, что были заменены 964 урны для голосования.



На всеобщих выборах граждане Бразилии избирают президента, вице-президента, членов Национального конгресса, губернаторов и их замов, а также тех, кто войдет в законодательные органы штатов. Выборы лидера страны проходят в два тура. Если один из кандидатов наберет 50% голосов в первом туре, он становится победителем. В противном случае проводится второй раунд в последнее воскресенье октября, а именно 28 октября.

Всего в 2018 году в президентской гонке участвуют 13 кандидатов. Среди них Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии, на которого было совершено покушение 4 октября. На него напал Аделио Биспо де Оливейре. Как полагает следствие, он сделал это из-за несогласия с политическими взглядами политика. Нападение имело цель исключить его из участников выборов. Оливейре ответил, что атаковал кандидата «по приказу Богу». После нападения Болсонару был госпитализирован и перенес две операции.