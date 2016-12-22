В Бразилии на кандидата в губернаторы совершили покушение

В Бразилии неизвестные совершили покушение на кандидата в губернаторы штата Сан-Паулу Адриана Косту-и-Силву. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
По данным канала, нападение произошло в пригороде столицы штата вечером 3 октября. Известно, что кандидат вместе с руководителем своего штаба возвращался с политического события.
Злоумышленники подъехали на мотоциклах к внедорожнику, в котором находился кандидат, и обстреляли его. В результате происшествия были ранены водитель и руководитель предвыборного штаба. Коста-и-Силва получил незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы.
Согласно медицинскому заключению, пациенты находятся в сознании, их здоровью ничто не угрожает. По словам врачей, от проникающих ранений их спасли бронежилеты.
Согласно пресс-службе Косты-и-Силвы, стрелявшие также попали в шину автомобиля, из-за чего внедорожник перевернулся и упал в водоем.
6 сентября мужчина с ножом ранил кандидата в президенты Бразилии и депутата парламента от Социал-либеральной партии Жаира Болсонара.