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В Бразилии на кандидата в губернаторы совершили покушение
Политика, 15:13
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В Бразилии на кандидата в губернаторы совершили покушение

В Бразилии неизвестные совершили покушение на кандидата в губернаторы штата Сан-Паулу Адриана Косту-и-Силву. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

По данным канала, нападение произошло в пригороде столицы штата вечером 3 октября. Известно, что кандидат  вместе с руководителем своего штаба возвращался с политического события.

Злоумышленники подъехали на мотоциклах к внедорожнику, в котором находился кандидат, и обстреляли его. В результате происшествия были ранены водитель  и руководитель предвыборного штаба. Коста-и-Силва получил незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Согласно медицинскому заключению, пациенты находятся в сознании, их здоровью ничто не угрожает. По словам врачей, от проникающих ранений их спасли бронежилеты.

Согласно пресс-службе Косты-и-Силвы, стрелявшие также попали в шину автомобиля, из-за чего внедорожник перевернулся и упал в водоем. 

6 сентября мужчина с ножом ранил кандидата в президенты Бразилии и депутата парламента от Социал-либеральной партии Жаира Болсонара. 

Теги: Бразилия , кандидат , выборы в губернаторы , покушение
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