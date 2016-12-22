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Глава ОПЕК поблагодарил Путина за роль в восстановлении рынка нефти
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Глава ОПЕК поблагодарил Путина за роль в восстановлении рынка нефти
Политика, 21:16
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Глава ОПЕК поблагодарил Путина за роль в восстановлении рынка нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что без «образцового лидерства» президента России Владимир Путина нефтяной рынок не смог бы восстановиться. Об этом написал глава организации в поздравлении российского лидера с днем рождения. Текст соответствующего письма выложен на странице в Twitter ОПЕК.

Баркиндо отметил, что Россия сыграла важную роль в соглашении ОПЕК по сокращению нефтедобычи. «Однако вы внесли основной вклад в дело ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в восстановление мировой нефтяной индустрии. Это восстановление было бы невозможным без вашего образцового лидерства», — заметил Баркиндо. Он заявил, что Путин занимает должность президента во время «исторической трансформации» России в «глобальную державу».

Госсекретарь отметил, что для него «честь» тесно работать с Путиным на протяжении последних нескольких лет. Также он поблагодарил российского лидера за то, что он пригласил его на встречу 4 октября в рамках Российской энергетической недели в Москве. Баркиндо отметил, что провел с Путиным «плодотворную беседу», которая показала приверженность президента России работать над стабильностью на нефтяном рынке в интересах нефтедобытчиков, потребителей и международной экономики.

В заключение Баркиндо пожелал российскому лидеру здоровья, долголетия и «долгих лет служения Родине и международному сообществу».

Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Политика

В воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент планирует провести этот день в кругу родных, близких и друзей. Где именно Путин будет находиться, Песков не уточнил. Одним из приглашенных на день рождения является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

С днем рождения российского лидера поздравили, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, президент Молдавии Игорь Додон, глава армянского кабмина Никол Пашинян, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Теги: ОПЕК , Владимир Путин , день рождения
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