Лукашенко и Алиев первыми поздравили Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад в укрепление благополучия страны. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.​

В своем поздравлении Лукашенко выразил надежду, что диалог между двумя странами будет, как и ранее, основываться «на принципах взаимного доверия и уважения» и содействовать «развитию союзнических отношений и стратегического партнерства».

По его словам, Путин по праву является общенациональным лидером своей страны, укрепляя государство и противостоя современным угрозам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил российского президента, позвонив по телефону.

«Глава государства передал самые теплые поздравления с днем ​​рождения Владимира Путина и пожелал ему новых успехов и хорошего здоровья в президентской деятельности на благо российского народа», — сообщается на сайте азербайджанского лидера.

С днем рождения Путина поздравил на своей странице в Facebook и президент Молдавии Игорь Додон. Он отметил решимость и непоколебимость российского лидера в своих позициях, а также преданность национальным интересам.

В воскресенье, 7 октября, российский президент отмечает 66-летие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин планирует провести день рождения в кругу родных, близких и друзей.

