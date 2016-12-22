SANA сообщило о вывозе боевиков из Дейр-эз-Зора коалицией во главе с США

Международная коалиция во главе с США эвакуировала из сирийского города Дейр-эз-Зора боевиков «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источники среди местных жителей.
«Вертолеты, принадлежащие международной коалиции, вчера перевезли несколько террористов различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, недалеко от деревни Аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — передает агентство.
Ранее источники сирийского агентства сообщали, что лидеры ИГ также были эвакуированы из населенного пункта Аль-Марашда в Дейр-эз-Зоре вертолетами коалиции. При этом неизвестно, куда именно доставили главарей боевиков.
Пентагон, в свою очередь, отверг сообщения об эвакуации лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора коалицией во главе с США, заявив, что альянс нацелен на уничтожение остатков ИГ, а не на транспортировку.
Зимой 2017 года SANA передавало, что главари террористов были вывезены из Дейр-эз-Зора вертолетами ВВС США в соседнюю провинцию Хасеке.