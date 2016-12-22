Столтенберг обсудил с Лавровым создание военной базы США в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой они обсудили вопрос появления американской военной базы на территории Польши, передает «РИА Новости».

«Мы обсудили это (вопрос американской базы в Польше) в ходе встречи», — заявил Столтенберг.

При этом генсек не стал раскрывать детали разговора с Лавровым о строительстве базы Соединенных Штатов в Польше.

В свою очередь пресс-служба НАТО сообщила, что в рамках беседы Столтенберг и Лавров обсудили недавно прошедшие российские учения «Восток-2018», а также грядущие маневры Североатлантического альянса Trident Juncture. Кроме того, генсек НАТО обсудил с российским дипломатом ситуацию на востоке Украины и отравление в британском Солсбери.

В заключение беседы Столтенберг и Лавров договорились продолжать контакты, уточнила пресс-служба НАТО.