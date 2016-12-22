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Генсек НАТО рассказал о создании центра киберзащиты на Украине
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Генсек НАТО рассказал о создании центра киберзащиты на Украине
Политика, 01:52
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Генсек НАТО рассказал о создании центра киберзащиты на Украине
Североатлантический альянс помогает Украине создать собственный центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

​На Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети», — сказал Столтенберг.

Генсек заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО — Грузия на уровне министров обороны стран — членов блока, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Он также пояснил, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО. «Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры», — уточнил Столтенберг.

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Ранее США решили выделить Украине на эти цели более $5 млн. «В подтверждение обязательства США по поддержке кибербезопасности в Украине посол Мари Йованович заявила <…>, что США предоставят более $5 млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки», — говорилось в заявлении о первом двустороннем диалоге США и Украины по вопросам кибербезопасности.

В сентябре Столтенберг допустил, что НАТО может применить положения пятой статьи своего устава в случае кибератак со стороны России. При этом он уточнил, что решение о совместном ответе не будет приниматься автоматически. «Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки», — Столтенберг.

Текст пятой статьи устава НАТО допускает большие возможности для трактовок. Статья гласит, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса «будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран альянса окажет помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Йенс Столтенберг , НАТО Украина , кибер-атака
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