Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у острова Тортуга

У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США ​ (USGS).

По данным службы, землетрясение произошло на глубине 11,7 км в 00:11 по UTC (03:11 по мск). Эпицентр находился около острова Тортуга, в 19 км от населенного пункта Ти Пор-де-Пе.

28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. После этого в этом же районе случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,5, а также 170 афтершоков. В результате возникло цунами.

6 октября число жертв землетрясения и цунами достигло 1,6 тыс. человек. При этом еще 563 человека числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило тысячи домов, больниц, гостиниц и других зданий.