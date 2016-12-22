Кавано принес присягу в качестве Верховного судьи США

В США новый Верховный судья Бретт Кавано принес присягу. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, присягу принимал судья Джон Робертс на частной церемонии. Официальная церемония пройдет в Белом доме в понедельник, 8 октября. Со вторника Кавано начнет рассмотрение дел в новой должности.

На сайте Верховного суда сообщается, что закрытая церемония должна была пройти в зале заседаний суда. Клятва состоит из Конституционной и судебной частей.

Ранее американский Сенат утвердил Бретта Кавано в должности Верховного судьи. Его поддержали 50 сенаторов, а 48 проголосовали против него. Он является кандидатом президента США Дональда Трампа. «Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением отличного кандидата», — написал Трамп в Twitter.

За несколько недель до голосования профессор психологии Кристин Блейси Форд обвинила Кавано в попытке изнасилования в 1982 году на вечеринке. В связи с этим Форд и Кавано давали показания перед сенаторами, а ФБР организовало расследование. По словам республиканцев, оно не подтвердило совершения преступления. Однако демократы посчитали расследование попыткой «обелить» судью. Кавано называл обвинения политическим заговором и отрицал их.