В Вашингтоне задержали более 160 протестующих против кандидата в ВС США

Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала 164 человека, которые участвовали в протестах против утверждения Бретта Кавано на пост Верховного судьи. Об этом сообщает журнал Time.
Протестующих арестовывали как до голосования в Сенате США, так и во время него. Им предъявили обвинения в создании препятствий и помех голосованию. Издание отмечает, что впоследствии их отпустили.
Ранее Сенат США утвердил кандидата Дональда Трампа Бретта Кавано на посту Верховного судьи. За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против высказались 48 человек. Однако во время заседания в зал ворвались протестующие и ненадолго его прервали.
За три недели до этого профессор психологии Кристин Блейси Форд обвинила Кавано в попытке изнасилования, которая случилась на вечеринке в 1982 году. Тогда они с Кавано учились в старшей школе. 27 сентября они дали показания перед сенаторами. ФБР проводило расследование. Республиканцы заявляли, что оно не подтвердило правдивость обвинений в адрес судьи, однако демократы назвали расследование попыткой «обелить» кандидата от Трампа.