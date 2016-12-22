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В Подмосковье в 2018 году закрыли более 20 мусорных свалок
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В Подмосковье в 2018 году закрыли более 20 мусорных свалок
Общество, 00:46
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В Подмосковье в 2018 году закрыли более 20 мусорных свалок

В Подмосковье в 2018 году закрыли 24 мусорные свалки. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У каждого времени свои вызовы. На нашу долю он пришелся на 2018 год — мусор. Проблема зрела очень давно, еще с 2013 года», — сказал он.

Губернатор отметил, что к решению проблемы утилизации мусора привлекают специалистов из Германии, Австрии и Нидерландов. При этом с 1 января 2019 года в Подмосковье вступают в силу новые законы о сборе и переработке отходов.

​«По сути, мы первые в стране запускаем новую индустрию переработки мусора», — заявил Воробьев.

На свалке истории: почему полигон в Балашихе закрыли за один день
Общество

В июне 2017 года в Балашихе закрыли мусорный полигон «Кучино». Перед этим жители обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы. В ноябре 2017 года СКР по Московской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Полигон работал без положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию. В результате суд взыскал с оператора полигона ущерб в размере 6,3 млрд руб.

С начала года в ряде городов Московской области прошли протесты из-за ухудшения экологической ситуации с мусорными полигонами. В частности,1 апреля в Волоколамске прошел митинг с призывом закрыть полигон «Ядрово» и требованием отставки губернатора региона.

Теги: Подмосковье , ликвидация свалки
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